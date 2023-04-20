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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Петербургские школьники получили на обед «живой» салат. Он пытался убежать из тарелки

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    Родители учащихся 575-й школы Приморского района бьют тревогу после обеда с червяком. Одна из обеспокоенных мам показала «Фонтанке» видео. В кадре — извивающийся компонент салата.

    читатель «Фонтанки» Лиона

    «В детских обедах обнаружили опарышей, есть видео этого позора. Родители собираются подавать в суд на компанию, обеспечивающую питание», — сообщила читательница Лиона.

    Червяк из видео не слишком похож на опарыша, но согласимся — зрелище не из приятных. Ролик был сделан за обедом 18 апреля. «Фонтанка» обратилась в школу, однако ответственная за питание сотрудница отказалась комментировать ситуацию без директора. До последней дозвониться не удалось.

    О черве высказались в компании «Фирма Флоридан», которая поставляет питание в учреждение.

    «По факту появления видеозаписи с нами связывалась администрация учебного заведения. На данный момент установлено, что рассматриваемый случай является единичным и не несёт массовости. В настоящее время проводятся необходимые дополнительные мероприятия проверки с целью определения всех возможных вариантов появления насекомого в блюде, включая шалость со стороны подростков», — так прокомментировал ситуацию поставщик обедов.

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