Непомнящий дважды был на грани поражения, но сумел вырвать ничью в седьмой партии за шахматную корону

Вничью завершилась восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем. Игра проходила в Астане 20 апреля.



Непомнящий играл черными фигурами. По ходу партии ему дважды удалось спастись из крайне затруднительных положений благодаря ошибкам соперника. В итоге партия завершилась на 45-м ходу.



Счёт в матче за звание чемпиона мира стал 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера. На счету Непомнящего три победы, у Лижэня — две, и теперь стало три ничьих.

