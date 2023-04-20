Непомнящий дважды был на грани поражения, но сумел вырвать ничью в седьмой партии за шахматную корону

Вничью завершилась восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем. Игра проходила в Астане 20 апреля.
Непомнящий играл черными фигурами. По ходу партии ему дважды удалось спастись из крайне затруднительных положений благодаря ошибкам соперника. В итоге партия завершилась на 45-м ходу.
Счёт в матче за звание чемпиона мира стал 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера. На счету Непомнящего три победы, у Лижэня — две, и теперь стало три ничьих.
Девятая партия состоится в пятницу, 21 апреля.
Победителем турнира за звание чемпиона мира станет игрок, который первым наберет как минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени, после каждых двух партий предусмотрен день отдыха. В случае ничейного результата после 14 партий победителя выявит тай-брейк.
Напомним, что это вторая попытка Яна Непомнящего выиграть титул чемпиона мира по шахматам. В 2021 году он уступил действующему чемпиону норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. В 2022 году россиянин вновь выиграл турнир претендентов, но Карлсен отказался от защиты титула. Тогда было решено, что за шахматную корону Непомнящий сразится с Дином Лижэнем, который занял второе место на турнире претендентов.