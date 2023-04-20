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    Больше фреша. «О’КЕЙ» открыл гипермаркет с обновленной концепцией

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    Фото: Пресс-служба компании ООО «О’КЕЙ»
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    Новый гипермаркет «О’КЕЙ» открылся в ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте, 84. Его торговая площадь превышает 5000 квадратных метров. Она оформлена в соответствии с обновлённой концепцией.

    Система зонирования и выкладки товаров в новом гипермаркете учитывают потребность покупателей в комфорте при совершении покупок. Основной упор в ассортименте сделан на продукты категории «фреш» и «ультра-фреш», чья доля в потребительской корзине непрерывно растет.

    Сегодня на полках в магазинах «О’КЕЙ» находится более 40 000 наименований товаров. Ассортимент свежего мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов, кондитерских изделий, овощей и фруктов превышает 6 000 позиций.

    Фото: Пресс-служба компании ООО «О’КЕЙ»
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    Во всех точках представлена продукция собственного производства: около 300 наименований кулинарии и хлебобулочных изделий. Причем доля таких товаров растет, соответствуя тренду последних лет — все больше посетителей делают выбор в пользу готовых блюд.

    В гипермаркете на Полюстровском покупатели также смогут получить дополнительные услуги: посетить кафе на территории магазина, воспользоваться сервисом по нарезке мяса и сыров, чистке рыбы, приобрести пиво в розлив, сделать заказ на кулинарию и кондитерские изделия.

    Для удобства и быстроты покупок работают 8 касс самообслуживания. В них интегрирована новая программа лояльности сети, которая предполагает многоуровневую систему скидок по О’КАРТЕ. Размер сэкономленной суммы зависит от совершенных покупок и предусматривает 3 уровня на товары выделенного ассортимента, который будет обновляться каждые 4 недели: серебряный 10%, золотой 15% и платиновый 20%*.

    Программа лояльности объединена с личным кабинетом в мобильном приложении «О’КЕЙ». Цену согласно уровню можно узнать, отсканировав в смартфоне штрих-код с ценника или товара. Кроме того, семьям с детьми до 3-х лет при предъявлении свидетельства о рождении ребенка и активированной карты лояльности будет доступна скидка до 20% на выделенный ассортимент товаров для детей. А сотрудники торгового центра при предъявлении пропуска или бейджа и активированной карты лояльности получат скидку 10% на ассортимент кулинарии и пекарни.

    Также в честь открытия нового гипермаркета покупателям будут доступны значительные скидки по каталогу «Праздник низких цен».

    ООО «О’КЕЙ»

    *Подробнее об условиях программы лояльности читайте по ссылке.

    Фото: Пресс-служба компании ООО «О’КЕЙ»
    Фото: Пресс-служба компании ООО «О’КЕЙ»

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