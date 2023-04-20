Спрос на небольшие офисы площадью 25–55 кв.м в Петербурге превышает предложение

Количество сделок по аренде офисов категорий «А» и «В» в Петербурге за первый квартал года удвоилось по отношению к тому же периоду прошлого года. По данным ГК «ПСК», арендаторов в первую очередь интересуют офисы небольшой площади.



Эксперты подчеркивают, что спрос на небольшие офисы в Петербурге продолжает превышать предложение. Он формируется малым и средним бизнесом, предприятиями, которые оптимизируют процессы или только запускаются, а также компаниями с гибридным форматом работы.



— По нашим данным, в Санкт-Петербурге на февраль этого года на долю предложения аренды офисов площадью 25–55 кв. м приходилось менее 21%, — говорит Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК». — И из всех офисов небольшой площади только 4% находилось в бизнес-центрах категорий «А» и «B+».

