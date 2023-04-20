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    «Цифровизация не заменит встреч». Путин призвал муниципалов больше общаться с людьми

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    Представителям муниципальных властей следует активно общаться с людьми, цифровизация не заменит личных встреч. Об этом 20 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

    Глава государства отметил, что регулярное общение властей с людьми — «важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью».

    Путин подчеркнул, что муниципальная служба должна быть привлекательной для молодых образованных и инициативных людей. Он предложил подумать над дополнительными стимулами для привлечения к этой работе молодежи и специалистов узкого профиля. Кроме того, он обратил внимание на важность прочной кадровой основы местного самоуправления. По его словам, ключевые образовательные программы и стандарты по востребованным направлениям должны быть сориентированы на практические задачи и отвечать требованиям времени.

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