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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    В Новосибирской области в лесу нашли тело многодетной матери. Женщину искали с января

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    Многодетную мать нашли погибшей в Новосибирской области после трех месяцев поисков. Женщина гостила в поселке Озерный и ранним утром 15 января вышла из дома без вещей и документов.

    Информацию, что в лесу обнаружили тело женщины, опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт», пишет 20 апреля NGS.RU. Обстоятельства ее смерти пока неизвестны.

    Как сообщает портал, у 35-летней женщины осталось четверо детей, младшему из которых нет и года. В последнее время ее муж ведет от ее имени страницу в соцсетях — периодически постит ее фотоснимки и грустные записи.

    Следственный комитет региона пока официально не комментировал случившееся.

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