В Новосибирской области в лесу нашли тело многодетной матери. Женщину искали с января

Многодетную мать нашли погибшей в Новосибирской области после трех месяцев поисков. Женщина гостила в поселке Озерный и ранним утром 15 января вышла из дома без вещей и документов.



Информацию, что в лесу обнаружили тело женщины, опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт», пишет 20 апреля NGS.RU. Обстоятельства ее смерти пока неизвестны.



Как сообщает портал, у 35-летней женщины осталось четверо детей, младшему из которых нет и года. В последнее время ее муж ведет от ее имени страницу в соцсетях — периодически постит ее фотоснимки и грустные записи.

