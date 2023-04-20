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    «Терпеть надо с любовью». Главный тренер «Зенита» Семак ответил на претензии в отсутствии интриги в чемпионате

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал слова президента РПЛ Александра Алаева о возможной реформе чемпионата. В частности, чиновник предложил подумать о введении плей-офф или третьего круга с разделением на группы, чтобы повысить интерес.

    «Отношусь к этому одной фразой: «Терпеть надо с любовью». У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии смотреть интересно, хотя какой отрыв там? В Испании смотреть чемпионат интересно — какой отрыв? Так же можно посмотреть на другие чемпионаты, где лидеры идут с отрывом, и никто не задается вопросом, интересны ли они. Они интересны — и у нас интересен. Это исключительно вопросы тех людей, которые с негативом или предубеждением относятся к нашей команде. Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Нам непросто в каждом матче, и вы это видите. Огромного разрыва нет. На мой взгляд, чемпионат достаточно интересен», — заявил Сергей Семак.

    Напомним, что «Зенит» выиграл последние четыре чемпионата России. Сейчас петербургский клуб лидирует в турнирной таблице с отрывом в 9 очков от второго места.

    Для сравнения, сейчас в чемпионате Испании «Барселона» опережает «Реал» на 11 очков, а в чемпионате Италии «Наполи» впереди «Лацио» на 14 очков.

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