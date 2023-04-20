«Терпеть надо с любовью». Главный тренер «Зенита» Семак ответил на претензии в отсутствии интриги в чемпионате

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал слова президента РПЛ Александра Алаева о возможной реформе чемпионата. В частности, чиновник предложил подумать о введении плей-офф или третьего круга с разделением на группы, чтобы повысить интерес.



«Отношусь к этому одной фразой: «Терпеть надо с любовью». У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии смотреть интересно, хотя какой отрыв там? В Испании смотреть чемпионат интересно — какой отрыв? Так же можно посмотреть на другие чемпионаты, где лидеры идут с отрывом, и никто не задается вопросом, интересны ли они. Они интересны — и у нас интересен. Это исключительно вопросы тех людей, которые с негативом или предубеждением относятся к нашей команде. Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Нам непросто в каждом матче, и вы это видите. Огромного разрыва нет. На мой взгляд, чемпионат достаточно интересен», — заявил Сергей Семак.

