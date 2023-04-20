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В Краснодаре подросток на «Мерседесе» собрал в одном ДТП продукцию семи автоконцернов

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Массовое ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Краснодаре в ночь на 20 апреля. Виновник аварии на Mercedes оказался юным любителем быстрой езды.

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, припаркованные на улице Круговой и улице Симиренко машины таранил 16-летний подросток за рулем машины, принадлежащей его старшему брату. В итоге он совершил наезды на Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi, Nissan и Hyundai. Также досталось и двум Volkswagen — Passat и Polo, в которые отлетели оторванные от ударов запчасти. Судя по фотографиям в городских пабликах, одна из машин от удара перевернулась.

По предварительной информации, юноша превысил скорость и потерял контроль над машиной.

Пострадавших нет. Подросток получил два протокола (за управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, и отсутствие страховки), предусматривающих наложение штрафов в размере более 15 тысяч рублей. Его брату грозит административная ответственность за передачу автомобиля лицу, не имеющему права управления. Штраф составляет 30 тысяч рублей.

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