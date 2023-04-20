В Оренбургской области в мусорном баке нашли тело умершего от пневмонии младенца. Мать скрывалась в Самарской области

Тело младенца нашли в мусорном контейнере в городе Бузулук Оренбургской области. Нашли и мать четырехмесячного малыша, которая пыталась спрятаться в другом регионе.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ), сообщает 20 апреля региональный Следственный комитет. По предварительной информации, 15 апреля малыш скончался дома от заболевания. Его 22-летняя мать испугалась ответственности, пишет СК, и выбросила тело сына в контейнер на улице Суворова, где на него через четыре дня наткнулся сотрудник коммунальной службы.
Установлено, что причиной смерти ребенка является пневмония, при этом каких-либо телесных повреждений нет. Женщину задержали в городе Кинель Самарской области.
В настоящее время женщина доставлена в территориальный следственный отдел СКР для следственных действий.