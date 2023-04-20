    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    771мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.65eur89.37
    ТЕМА ДНЯ

    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    В Оренбургской области в мусорном баке нашли тело умершего от пневмонии младенца. Мать скрывалась в Самарской области

    1753
    2 комментария

    Тело младенца нашли в мусорном контейнере в городе Бузулук Оренбургской области. Нашли и мать четырехмесячного малыша, которая пыталась спрятаться в другом регионе.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ), сообщает 20 апреля региональный Следственный комитет. По предварительной информации, 15 апреля малыш скончался дома от заболевания. Его 22-летняя мать испугалась ответственности, пишет СК, и выбросила тело сына в контейнер на улице Суворова, где на него через четыре дня наткнулся сотрудник коммунальной службы.

    Установлено, что причиной смерти ребенка является пневмония, при этом каких-либо телесных повреждений нет. Женщину задержали в городе Кинель Самарской области.

    В настоящее время женщина доставлена в территориальный следственный отдел СКР для следственных действий.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 2

    VKuser4918336220 Апр 2023 в 13:24
    Малыш...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close