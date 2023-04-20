В аэропорту Пскова нашли неизвестный беспилотник

Сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН «Кром» прибыли в аэропорт Пскова утром 20 апреля, чтобы обследовать неизвестный беспилотник. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.



Взрывчатых веществ не обнаружили и беспилотник передали для обследования сотрудникам правоохранительных органов. Кто именно обнаружил аппарат, не уточняется.

Телеграм-канал Baza утверждает, что коптер размером 30 на 30 сантиметров якобы нашли уборщики аэропорта в районе стоянки для самолетов. Официального подтверждения этой информации нет.