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    Старики-разбойники. В России насчитали рекордное число преступников-пенсионеров

    2031
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    В России стало больше преступников-пенсионеров. Число мужчин пенсионного возраста, получивших приговор по уголовному делу, в 2022 году стало максимальным с 2013 года — 13,3 тысячи человек. Это следует из статистики Верховного суда, с которой 20 апреля ознакомился РБК.

    В целом же в 2022 году доля осужденных за уголовные преступления граждан старше 50 лет впервые с 2013 года превысила 10 процентов от общего числа получивших обвинительные приговоры.

    По статистике за прошлый год был осужден 578 751 человек, из них 61 655 — люди старше 50 лет, что составляет 10,65 %. Мужчин старше 60 лет в этой группе — 13 341, а женщин 55-летнего возраста и старше — 5945.

    Неснятые и непогашенные судимости на момент судебного рассмотрения оказались у 40 % (чуть более 223 тысяч человек), из которых 49 тысяч человек имели две судимости, а 54,3 тысячи — три и более.

    Отмечается, что число оправдательных приговоров продолжает снижаться. В 2022 году суды первой инстанции вынесли таких 2062. В 2014 году число оправданных составляло 5027 человек, в 2016 — 3515, в 2017 — 2233, а в 2021 — 2190.

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