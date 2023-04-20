Старики-разбойники. В России насчитали рекордное число преступников-пенсионеров

В России стало больше преступников-пенсионеров. Число мужчин пенсионного возраста, получивших приговор по уголовному делу, в 2022 году стало максимальным с 2013 года — 13,3 тысячи человек. Это следует из статистики Верховного суда, с которой 20 апреля ознакомился РБК.
В целом же в 2022 году доля осужденных за уголовные преступления граждан старше 50 лет впервые с 2013 года превысила 10 процентов от общего числа получивших обвинительные приговоры.
По статистике за прошлый год был осужден 578 751 человек, из них 61 655 — люди старше 50 лет, что составляет
Неснятые и непогашенные судимости на момент судебного рассмотрения оказались у
Отмечается, что число оправдательных приговоров продолжает снижаться. В 2022 году суды первой инстанции вынесли таких 2062. В 2014 году число оправданных составляло 5027 человек, в 2016 — 3515, в 2017 — 2233, а в 2021 — 2190.