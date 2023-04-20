Старики-разбойники. В России насчитали рекордное число преступников-пенсионеров

В России стало больше преступников-пенсионеров. Число мужчин пенсионного возраста, получивших приговор по уголовному делу, в 2022 году стало максимальным с 2013 года — 13,3 тысячи человек. Это следует из статистики Верховного суда, с которой 20 апреля ознакомился РБК.



В целом же в 2022 году доля осужденных за уголовные преступления граждан старше 50 лет впервые с 2013 года превысила 10 процентов от общего числа получивших обвинительные приговоры.

