Страшное видео — давка в погоне за халявой. При раздаче помощи погибли более 80 человек

В Сане, столице Йемена, в ходе благотворительной акции началась давка. В ней погибли 85 человек и более 322 человек получили ранения. Об этом пишут российские СМИ, в частности «Коммерсантъ» и RT, со ссылкой на иностранные.
Автор: youtube.com / CGTN
По информации AFP, в школе в центре Саны раздавали международную помощь. По данным местных СМИ, в центре помощи нуждающимся несколько предпринимателей организовали раздачу денег. Пришли тысячи человек. Чтобы сдержать толпу, кто-то (по одной из версий, представители властей) выстрелил. Пуля перебила электрический кабель, он взорвался, и в толпе началась паника.
«Среди погибших были женщины и дети»,— сообщил источник AFP.
Раненых несколько часов свозили в больницы. В полиции Йемена заявили, что выдача помощи не была согласована с властями, начато расследование. По предварительной информации, задержаны как минимум два человека.
Йеменская Республика — государство в Юго-Западной Азии, расположено на юге Аравийского полуострова.