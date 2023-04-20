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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Страшное видео — давка в погоне за халявой. При раздаче помощи погибли более 80 человек

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    В Сане, столице Йемена, в ходе благотворительной акции началась давка. В ней погибли 85 человек и более 322 человек получили ранения. Об этом пишут российские СМИ, в частности «Коммерсантъ» и RT, со ссылкой на иностранные.

    Автор: youtube.com / CGTN

    По информации AFP, в школе в центре Саны раздавали международную помощь. По данным местных СМИ, в центре помощи нуждающимся несколько предпринимателей организовали раздачу денег. Пришли тысячи человек. Чтобы сдержать толпу, кто-то (по одной из версий, представители властей) выстрелил. Пуля перебила электрический кабель, он взорвался, и в толпе началась паника.

    «Среди погибших были женщины и дети»,— сообщил источник AFP.

    Раненых несколько часов свозили в больницы. В полиции Йемена заявили, что выдача помощи не была согласована с властями, начато расследование. По предварительной информации, задержаны как минимум два человека.

    Йеменская Республика — государство в Юго-Западной Азии, расположено на юге Аравийского полуострова.

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