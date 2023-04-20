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    В Стрельне мужчина разбирал старый дом и нашел человеческие кости

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    1 комментарий

    Мужчина решил разобрать старый дом в Петродворцовом районе Петербурга. После находки в подвале в этом ему помогают полицейские и сотрудники СК.

    В службу 112 звонок от 38-летнего мужчины поступил накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 апреля. Он сообщил, что самостоятельно разбирал фундамент старого дома на улице Набережной. По предварительной информации, в полуподвальном помещении он нашел человеческий скелет.

    Прибывшая на место следственно-оперативная группа бережно собрала останки и направила их морг для проведения необходимых исследований.

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    ОстанкиНашли костиСтарый домСтрельна
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    Комментарии 1

    Гость20 Апр 2023 в 08:40
    То склеп, не дом.
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