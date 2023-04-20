КПРФ готова выдвинуть в мэры Москвы внука Зюганова

Основым кандидатом от КПРФ на предстоящих выборах мэра российской столицы может стать внук лидера партии Леонид Зюганов. Информацию 19 апреля подтвердил глава фракции в Мосгордуме Николай Зубрилин.

По словам Зубрилина, которые цитирует «Коммерсантъ», кандидатуру единогласно одобрида кадровая комиссия партии. Внук Зюганова уже 10 лет в партии и 8 лет депутат Мосгодумы. «Также у него огромная поддержка среди местных коммунистов в первичных отделения партии», — заверил глава фракции.

Отмечается, что коммунисты решили сделать ставку на молодость потенциального кандидата — Леониду Зюганову 34 года.