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    КПРФ готова выдвинуть в мэры Москвы внука Зюганова

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    Основым кандидатом от КПРФ на предстоящих выборах мэра российской столицы может стать внук лидера партии Леонид Зюганов. Информацию 19 апреля подтвердил глава фракции в Мосгордуме Николай Зубрилин.

    По словам Зубрилина, которые цитирует «Коммерсантъ», кандидатуру единогласно одобрида кадровая комиссия партии. Внук Зюганова уже 10 лет в партии и 8 лет депутат Мосгодумы. «Также у него огромная поддержка среди местных коммунистов в первичных отделения партии», — заверил глава фракции.

    Отмечается, что коммунисты решили сделать ставку на молодость потенциального кандидата — Леониду Зюганову 34 года.

    Выборы в мэры Москвы пройдут 10 сентября.

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