    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    772мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.65eur89.37
    СРОЧНО

    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    В марте продажи квартир в новостройках Петербурга выросли на 23 %

    799
    1 комментарий

    По итогам первого квартала года спрос на первичном рынке жилья Петербурга начал восстанавливаться. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) в начале года от месяца к месяцу активность спроса увеличивалась — в феврале прирост составил 26 % к январю, в марте — вырос на 23 % к февралю.

    — На рост спроса, помимо сезонности, влияло несколько факторов, — пояснила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Например, скидки и индивидуальные ипотечные программы от застройщиков позволили уменьшить ежемесячный платеж на период строительства. Ожидая увеличения минимальной ставки субсидирования — до 6,5 % по госпрограмме и 4,5 % по семейной ипотеке в конце марта, часть покупателей поспешили оформить ипотеку на более выгодных условиях.

    Также в марте обращений покупателей стало больше на 24 % по сравнению с февралем, достигнув максимального значения за последние полгода. Цены предложения в первом квартале в целом оставались стабильными, не сильно меняясь. Средняя цена в марте в классе «масс-маркет» — 219 тыс. руб. за кв. м.

    А вот объем нового предложения за прошедший квартал оказался на 26 % ниже показателя того же прошлогоднего периода и составил 540 тыс. кв. м. Это снижение аналитики связывают с сезонным фактором.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close