В марте продажи квартир в новостройках Петербурга выросли на 23 %

По итогам первого квартала года спрос на первичном рынке жилья Петербурга начал восстанавливаться. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) в начале года от месяца к месяцу активность спроса увеличивалась — в феврале прирост составил 26 % к январю, в марте — вырос на 23 % к февралю.



— На рост спроса, помимо сезонности, влияло несколько факторов, — пояснила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Например, скидки и индивидуальные ипотечные программы от застройщиков позволили уменьшить ежемесячный платеж на период строительства. Ожидая увеличения минимальной ставки субсидирования — до 6,5 % по госпрограмме и 4,5 % по семейной ипотеке в конце марта, часть покупателей поспешили оформить ипотеку на более выгодных условиях.

