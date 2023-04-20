В марте продажи квартир в новостройках Петербурга выросли на 23 %

По итогам первого квартала года спрос на первичном рынке жилья Петербурга начал восстанавливаться. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) в начале года от месяца к месяцу активность спроса увеличивалась — в феврале прирост составил
— На рост спроса, помимо сезонности, влияло несколько факторов, — пояснила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Например, скидки и индивидуальные ипотечные программы от застройщиков позволили уменьшить ежемесячный платеж на период строительства. Ожидая увеличения минимальной ставки субсидирования — до
Также в марте обращений покупателей стало больше на
А вот объем нового предложения за прошедший квартал оказался на