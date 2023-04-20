Небо ближе. 5 необычных пространств на крышах жилых домов

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Что можно найти на самом верху многоэтажки — кроме выходов вентиляции и разнообразных антенн? Коттеджа для в меру упитанного мужчины с пропеллером мы, увы, не обнаружили, зато подсмотрели несколько любопытных идей обустройства. Читайте о них в нашем материале и выбирайте, какая вам симпатичнее всего.

Гонконг: огород на высоте Осберт Лэм — один из многих жителей китайского мегаполиса, считающих, что грядкам самое место на крыше. Свою ферму площадью 1000 кв.м он разместил на кровле 15-этажного жилого дома. Кадки с землей сдаются в аренду горожанам, которые сами решают, что посадить: помидоры, огурцы или, допустим, сладкий перец. Сюда удобно приезжать после работы, чтобы собрать свежий урожай своими руками.

Фото: https://stock.adobe.com/ Поделиться Поделиться





У огорода есть экологическая миссия. Дело в том, что в Гонконге почти нет собственной зелени и овощей — их чаще всего везут из других районов Китая. Такие продукты оставляют весомый углеродный след, которого можно избежать, если выращивать все на месте. Для арендаторов земледелие — способ сэкономить на органической еде и добавить свежести в повседневный рацион. Радует и сам процесс, позволяющий побыть в тишине — почти на природе и вдали от шума плотно заселенных «каменных джунглей».

Кошице: символическая деревня Словацкий художник Томаш Джадонь установил на крыше обычного панельного дома три сруба, назвав инсталляцию «Памятником народной архитектуре». Это подлинные деревянные строения, привезенные из сельской местности. Однако для проживания они не предназначены. По замыслу автора, соединение традиционной избы и многоквартирной «панельки» в большом спальном районе должно показать контраст между прошлым страны и ее настоящим. Сам художник остается на стороне «прекрасной деревни», уничтоженной урбанизацией и социализмом. Когда-то он переехал в город вместе с родителями, переселившись из семейного дома в типовую многоэтажку, и далеко не сразу привык к новому окружению. Любопытно, что жители здания, ставшего пьедесталом для арт-проекта, поддержали его создание. Возможно потому, что избы добавляют хоть какое-то разнообразие в монотонность местного пейзажа.

Нью-Йорк: урбанистические пасеки В этом городе насчитывается более 1000 зданий с озелененными крышами, и на многих из них можно увидеть разноцветные ящики, наполненные крылатыми обитателями. Пчеловодство здесь легализовали в 2010 году. И сейчас в Нью-Йорке установлено — только по официальным данным — более 300 ульев. А вместе с незарегистрированными их может быть около 600.



Озеленение на крыше, Нью-Йорк Фото: https://stock.adobe.com/ Поделиться Поделиться





Все это позволяет создать локальный продукт в прямом смысле слова. Продавая мед на местном экорынке, пчеловод вполне может, не сходя с места, показать покупателю, на крыше какого небоскреба его «производят». Нью-йоркцы, для которых забота об ульях стала любимым хобби, отмечают, что мягкое жужжание пчел действует успокаивающе. Этот вид досуга стал еще популярнее в пандемию, когда горожане пытались проводить больше времени на свежем воздухе, но в стороне от людей.

Берлин: площадка для игр и искусства Признаемся: это необычное пространство расположено не в жилом доме, а на крыше арт-центра. Но идея стоит того, чтобы взять ее на заметку. Немецкий галерист и его жена, арт-консультант по профессии, в 2010-х создали детскую площадку, которая позволяет даже самым маленьким прикоснуться — в буквальном смысле — к современному искусству. Для этого они заказали десяти художникам интерактивные произведения.



Берлин Фото: https://stock.adobe.com/ Поделиться Поделиться





Так на берлинской кровле появились качели из сосисок, горка в виде гигантской кости, троянский конь в полосочку и кролик-вигвам. Из привычного оборудования тут есть разве что песочница. Малышам разрешается трогать все объекты, залезать внутрь, скатываться и качаться — никаких ограничений, кроме пределов фантазии. Однако на посещение игровой площадки нужно записываться заранее. То есть это все-таки немного музей, хотя и предельно неформальный.

Петербург: лаундж с люпинами Создатели нового ЖК «Прайм Приморский»* решили разместить на крыше одного из корпусов общественное пространство для отдыха на свежем воздухе. Жители дома смогут расположиться на привычной террасной мебели или выбрать оригинальное место: кресло-кокон, гамак или лежак для загорания. От солнца, ветра и дождя их укроют беседка и навес-пергола, к которому планируют прикрепить широкие деревянные качели.



Пространство на крыше, ЖК «Прайм Приморский» Поделиться Поделиться





Здесь можно будет проводить время с книгой, за разговором с друзьями или, если уж очень надо, с любимым рабочим ноутбуком. Но лучше просто расслабиться и любоваться окрестностями — ведь отсюда откроется вид и на гладь расположенного поблизости Шуваловского карьера, и на зелень Новоорловского заказника. Фишка лаундж-зоны — яркие люпины и высокие травы, кадки с которыми расставят по периметру крыши и вокруг приватных зон. А в темное время суток атмосферности добавит декоративная подсветка.

Чем еще примечателен «Прайм Приморский»? Жилой комплекс возводится в одном из самых популярных районов Петербурга. К концу 2022 года он вошел в тройку лидеров по объемам спроса на квартиры в новостройках комфорт-класса** — таких, как этот новый проект SetlGroup. Привлекательным Приморский район делает в том числе и хорошая экологическая обстановка: около четверти территории занимают парки и заповедные зоны.



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ЖК «Прайм Приморский» на северо-востоке граничит с Шуваловским карьером. Чуть дальше — Орловский карьер и Новоорловский заказник. В то же время в пешей доступности уже есть вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, магазины, спортивные центры и кафе. На территории комплекса построят садик с бассейном на 240 малышей, школу на 550 учеников — с двумя бассейнами и стадионом, детский клуб для жителей и ТРК.

Одной из особенностей ЖК «Прайм Приморский» станет креативное пространство с «парящим» мостом, большой игровой площадкой SetlKids (СэтлКидс), зонами отдыха и спорта. Последнюю оборудуют по стандарту SetlSport (СэтлСпорт), который включает тренажеры, а также площадки для игры в баскетбол и волейбол. Вдоль домов протянется прогулочный бульвар с велодорожкой, будут оборудованы закрытые для машин дворы-патио, где смогут проводить время и дети, и взрослые.

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Всего в комплексе будет три жилых корпуса. В первом предусмотрена центральная входная группа с дизайнерской отделкой. В холле разместятся ресепшен и зона ожидания для гостей с мягкой мебелью. Планировки в ЖК «Прайм Приморский» самые разные — от эргономичных студий до просторных семейных вариантов. Высота потолков — 2,75 м, а на двух последних этажах — до 3 м. Все квартиры сдаются в чистовой отделке по стандарту Nord Line (Норд Лайн) от SetlGroup. Можно заказать и полную меблировку.



Инфографика: Соня Осколкина Поделиться Поделиться





*ЖК «Прайм Приморский» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Новый стиль», проектная декларация на сайте наш.дом.рф **По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость» за 2022 год Фото предоставлены пресс-службой компании ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость» ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»

