Член СПЧ Меркачева рассказала о двух подряд нападениях на сотрудников ФСИН в «Бутырке»

Плохо управляемой назвала ситуацию в СИЗО «Бутырка» член Совета по правам человека Ева Меркачева. Практически за сутки в изоляторе двое арестантов напали на сотрудников.
Обстоятельства нападений правозащитница рассказывает в своем телеграм-канале 19 апреля. Четыре дня назад на заместителя дежурного помощника СИЗО напал арестованный, который проходил лечение на психиатрическом отделении местной больницы. ФСИНовец получил удар кулаком в лицо, у него черепно-мозговая травма. Арестованного поместили в одиночную палату. Меркачева отмечает, что он не первый раз оказывается на психиатрическом отделении.
Второй эпизод имел место быть на следующий день. Младшему инспектору арестант разбил голову и сломал палец.
«Выводы тут можно делать разные. Но вообще по моим ощущениям из-за нехватки персонала и переполненности СИЗО ситуация становится плохо управляемой», — заключила правозащитница и отметила, что на сотрудников СИЗО нападают крайне редко.