К 10 годам колонии суд в Севастополе приговорил солдата, который в Мариуполе выстрелил в голову замкомандира

Суд в Севастополе 19 апреля огласил приговор Исмаилу Дзангиеву. По делу о покушении на убийство и нарушение уставных отношений он получил 10 лет колонии.

О решении суда пишет «Коммерсантъ». Дзангиев лишь частично признал вину и намерен обжаловать приговор. Его защита настаивает на том, что в момент совершения преступления военнослужащий был в состоянии аффекта. Так на него повлияла смерть брата.

В марте прошлого года группа солдат, в которой был брат Дзангиева, попала под обстрел. Как пишет издание, подсудимый в тот момент был уверен, что гибель его родственника, в том числе, стала следствием ошибки командования. Кроме того, замкомандира якобы отказывался переводить Дзангиева-младшего в отделение к старшему. Всё вместе и понудило осужденного взяться за оружие. Он выстрелил в голову замкомандира. Его смогли спасти.