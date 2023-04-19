В модных домах Gucci в Милане прошли обыски

В зданиях, где располагаются миланские офисы Gucci, 19 апреля прошли обыски. Проверка идет по антимонопольному делу.
О визите полиции и представителей Еврокомиссии сообщает группа компаний Kering, которой принадлежит бренд. Отмечается, что руководство сотрудничает со следствием.
Еврокомиссия объявила о начале антимонопольной кампании в сфере моды накануне. Предполагается, что имеет место быть сговор компаний, который нарушает правила конкуренции.
Kering объяединяет ряд люксовых брендов. Кроме Gucci, это Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen.