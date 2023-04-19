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    В модных домах Gucci в Милане прошли обыски

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    В зданиях, где располагаются миланские офисы Gucci, 19 апреля прошли обыски. Проверка идет по антимонопольному делу.

    О визите полиции и представителей Еврокомиссии сообщает группа компаний Kering, которой принадлежит бренд. Отмечается, что руководство сотрудничает со следствием.

    Еврокомиссия объявила о начале антимонопольной кампании в сфере моды накануне. Предполагается, что имеет место быть сговор компаний, который нарушает правила конкуренции.

    Kering объяединяет ряд люксовых брендов. Кроме Gucci, это Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen.

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