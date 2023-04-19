В Петербурге открыт сезон падений из окон с москитными сетками. Пострадал двухлетний ребёнок

Распахнутые с приходом тепла окна и родительская невнимательность рискуют привести к трагедии, напоминают в петербургском СК. Москитная сетка оказывает коварную услугу, первый пострадавший ребёнок уже есть.
Как сообщили в ведомстве 19 апреля, накануне несчастный случай произошёл на Пулковской улице. Москитная сетка не выдержала веса двухлетнего мальчика, ребёнок выпал из окна. По счастью, с высоты первого этажа.
Все обстоятельства случившегося в рамках доследственной проверки устанавливает следственный отдел по Московскому району. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Как уточняют, угрозы здоровью нет.
СК напоминает элементарные правила безопасности для родителей: не ставить мебель близко к окнам, чтобы дети не могли забраться на подоконник и открыть окно; лучше всего установить фиксаторы на окна, которые и вовсе не позволят это сделать.
«Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно! Она не может выдержать вес ребенка: крепления сетки мгновенно ломаются, и ребенок, не успев среагировать, может упасть», — предупреждают в ведомстве и просят не оставлять детей без присмотра во время проветривания.