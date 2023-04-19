Глава петербургского парламента опубликовал декларацию. Там нашлась новая BMW

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский опубликовал в соцсетях декларацию за 2022 год. Согласно этим документам, глава городского парламента стал не только богаче, но и увеличил свой автопарк.
В 2022 году Бельский купил
Сам Бельский заработал 4,1 миллиона рублей. Его супруга — 350 тысяч. Несовершеннолетний ребенок — пять тысяч рублей (видимо, речь о пособии). В прошлом году зарплата спикера была ниже — 3,1 миллиона рублей.
С этого года депутатам необязательно публиковать декларации. Однако ряд парламентариев заявили, что сделают это по собственному желанию.
«Как и обещал, сведения о доходах скрывать не буду», — написал Бельский.