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    Глава петербургского парламента опубликовал декларацию. Там нашлась новая BMW

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    Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский опубликовал в соцсетях декларацию за 2022 год. Согласно этим документам, глава городского парламента стал не только богаче, но и увеличил свой автопарк.

    В 2022 году Бельский купил BMW X7 (авто записано на жену). Новый такой автомобиль мог ему обойтись в 10 миллионов рублей. В пресс-службе Законодательного собрания сообщили, что в прошлом году спикер поменял автомобиль. Однако, судя по документам, «Ягуар» и «Мерседес» у него (то есть у жены) по-прежнему остались.

    Сам Бельский заработал 4,1 миллиона рублей. Его супруга — 350 тысяч. Несовершеннолетний ребенок — пять тысяч рублей (видимо, речь о пособии). В прошлом году зарплата спикера была ниже — 3,1 миллиона рублей.

    С этого года депутатам необязательно публиковать декларации. Однако ряд парламентариев заявили, что сделают это по собственному желанию.

    «Как и обещал, сведения о доходах скрывать не буду», — написал Бельский.

    © Фонтанка.Ру

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