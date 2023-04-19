Глава петербургского парламента опубликовал декларацию. Там нашлась новая BMW

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский опубликовал в соцсетях декларацию за 2022 год. Согласно этим документам, глава городского парламента стал не только богаче, но и увеличил свой автопарк.

В 2022 году Бельский купил BMW X7 (авто записано на жену). Новый такой автомобиль мог ему обойтись в 10 миллионов рублей. В пресс-службе Законодательного собрания сообщили, что в прошлом году спикер поменял автомобиль. Однако, судя по документам, «Ягуар» и «Мерседес» у него (то есть у жены) по-прежнему остались.