Немец арестован за незаконный переход российской границы в Выборге

Выборгский городской суд Ленинградской области на ближайший месяц определил туристические планы Джонатана из Германии. Он пришёл в Россию окольными путями, без виз, но с маникюрными ножницами, пишет 47news 19 апреля.



Как следует из картотеки суда, Джонатан Даниэль Сассе арестован накануне вечером. Ему вменяют незаконное пересечение границы. В суде уточнили, что уголовное дело было возбуждено в понедельник, вскоре после задержания гражданина Германии в районе пограничного знака I/57 с территории Финляндской Республики.