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    Немец арестован за незаконный переход российской границы в Выборге

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    Фото: Погрануправление УФСБ по Петербургу и Ленобласти
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    Выборгский городской суд Ленинградской области на ближайший месяц определил туристические планы Джонатана из Германии. Он пришёл в Россию окольными путями, без виз, но с маникюрными ножницами, пишет 47news 19 апреля.

    Как следует из картотеки суда, Джонатан Даниэль Сассе арестован накануне вечером. Ему вменяют незаконное пересечение границы. В суде уточнили, что уголовное дело было возбуждено в понедельник, вскоре после задержания гражданина Германии в районе пограничного знака I/57 с территории Финляндской Республики.

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    Санкции первой части статьи 322 УК предусматривают до двух лет лишения свободы.

    «Допрошен в качестве обвиняемого, вину в совершении инкриминируемого преступления не признал», — добавили в пресс-службе суда.

    Погрануправление УФСБ по Петербургу и Ленобласти

    В Погрануправлении ФСБ показали нехитрый скарб, с которым иностранец шёл пешком из Финляндии. При себе у него оказались портмоне с банковскими картами, купюрой в 50 евро и фотографией девушки, а также чеки, квитки и маникюрные ножницы. Необходимых для туриста из Германии документов не нашлось.

    В следственный изолятор обвиняемого определили на 30 суток.

    Фото: Погрануправление УФСБ по Петербургу и Ленобласти

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