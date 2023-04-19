Немец арестован за незаконный переход российской границы в Выборге

Выборгский городской суд Ленинградской области на ближайший месяц определил туристические планы Джонатана из Германии. Он пришёл в Россию окольными путями, без виз, но с маникюрными ножницами, пишет 47news 19 апреля.
Как следует из картотеки суда, Джонатан Даниэль Сассе арестован накануне вечером. Ему вменяют незаконное пересечение границы. В суде уточнили, что уголовное дело было возбуждено в понедельник, вскоре после задержания гражданина Германии в районе пограничного знака I/57 с территории Финляндской Республики.
Санкции первой части статьи 322 УК предусматривают до двух лет лишения свободы.
«Допрошен в качестве обвиняемого, вину в совершении инкриминируемого преступления не признал», — добавили в пресс-службе суда.
Погрануправление УФСБ по Петербургу и Ленобласти
В Погрануправлении ФСБ показали нехитрый скарб, с которым иностранец шёл пешком из Финляндии. При себе у него оказались портмоне с банковскими картами, купюрой в 50 евро и фотографией девушки, а также чеки, квитки и маникюрные ножницы. Необходимых для туриста из Германии документов не нашлось.
В следственный изолятор обвиняемого определили на 30 суток.