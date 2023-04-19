Шотландскую бегунью дисквалифицировали за то, что она проехала часть сверхмарафона на автомобиле

Знаменитую бегунью из Великобритании Джоасию Закржевски дисквалифицировали за использование автомобиля во время недавнего забега из Манчестера в Ливерпуль на 50 миль (чуть больше 80 км), в котором она стала бронзовым призером. Как пишет газета The Guardian, в автомобиле 47-летняя спортсменка проехала около 2,5 мили (4 км).
Обман вскрылся уже после объявления призеров, когда организаторы обратили внимание, что одну милю Закржевски каким-то образом преодолела всего за 40 секунд.
Спортсменка признала свою вину, но заявила, что сделала это ненамеренно. По ее словам, во время гонки она почувствовала проблемы с ногой. Тогда она приняла решение сесть в машину друга и при первой возможности сообщить маршалам, что сходит с дистанции.
«Когда я добралась до контрольной точки, я сказала им, что я была в машине, а они ответили: «Вы возненавидите себя, если остановитесь». Я согласилась продолжать вне конкурса. Я позаботилась о том, чтобы не обогнать бегуна впереди», — призналась Закржевски.
Тем не менее после финиша бегунья приняла приз за третье место и позировала вместе с ним для фотографов. Этот факт она списала на плохое самочувствие и джетлаг после перелета из Австралии.
«Я совершила огромную ошибку, принимая трофей, и должна была вернуть его. Я устала, у меня был джетлаг, и мне стало плохо. Я понимала, что не должна принимать кубок за третье место, но я чувствовала себя нехорошо, я растерялась и не могла ясно мыслить», — объяснила спортсменка.
Несмотря на ее оправдания, Закржевски теперь грозит длительная дисквалификация.
Джоасия Закржевски — рекордсменка Великобритании в забегах на 100 и 200 миль. До этого случая ее ни разу не уличали в нарушении правил.