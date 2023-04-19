Шотландскую бегунью дисквалифицировали за то, что она проехала часть сверхмарафона на автомобиле

Знаменитую бегунью из Великобритании Джоасию Закржевски дисквалифицировали за использование автомобиля во время недавнего забега из Манчестера в Ливерпуль на 50 миль (чуть больше 80 км), в котором она стала бронзовым призером. Как пишет газета The Guardian, в автомобиле 47-летняя спортсменка проехала около 2,5 мили (4 км).

Обман вскрылся уже после объявления призеров, когда организаторы обратили внимание, что одну милю Закржевски каким-то образом преодолела всего за 40 секунд.

Спортсменка признала свою вину, но заявила, что сделала это ненамеренно. По ее словам, во время гонки она почувствовала проблемы с ногой. Тогда она приняла решение сесть в машину друга и при первой возможности сообщить маршалам, что сходит с дистанции.