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    В Минобрнауки предложили ввести вместо бакалавриата и специалитета «базовое образование»

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    Минобрнауки предлагает заменить бакалавриат и специалитет «базовым образованием», а магистратуру трансформировать в «специализированное высшее». Об этом 19 апреля рассказал глава министерства Валерий Фальков на заседании Российского союза ректоров.

    Как заявил министр, срок обучения на базовом образовании должен составлять 4–6 лет. Длительность обучения по конкретным программам «должны совместно устанавливать университеты, работодатели и регуляторы».

    Специализированное высшее образование Фальков предложил сделать доступным только после окончания базового образования. «Последние 20–25 лет магистратура по большей части является продолжением высшего образования первого уровня. Таким образом, она пока не выполняет функции настоящего углубленного уровня высшего образования», — объяснил он.

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