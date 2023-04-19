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    «Спартак» сенсационно проиграл в Жигулевске «Акрону» и выбыл из Кубка России

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    Неожиданным поражением завершился для московского «Спартака» матч полуфинала Пути регионов Кубка России против тольяттинского «Акрона». Встреча проходила 19 апреля в Жигулевске.

    «Акрон» выиграл со счетом 2:1. Голы за тольяттинскую команду забили Андрес Понсе (40-я минута) и Никита Салтыков (45). «Спартак» на это ответил точным ударом Томаша Тавареша на 77-й минуте.

    Таким образом, «Спартак» выбыл из розыгрыша Кубка России.

    Отметим, что выступление тольяттинского «Акрона» в Кубке России стало настоящей сенсацией. Скромный клуб из Первой лиги по очереди прошел московские «Торпедо», «Динамо» и «Локомотив», а теперь и «Спартак».

    В финале Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

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