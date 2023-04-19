«Спартак» сенсационно проиграл в Жигулевске «Акрону» и выбыл из Кубка России

Неожиданным поражением завершился для московского «Спартака» матч полуфинала Пути регионов Кубка России против тольяттинского «Акрона». Встреча проходила 19 апреля в Жигулевске.



«Акрон» выиграл со счетом 2:1. Голы за тольяттинскую команду забили Андрес Понсе (40-я минута) и Никита Салтыков (45). «Спартак» на это ответил точным ударом Томаша Тавареша на 77-й минуте.



Таким образом, «Спартак» выбыл из розыгрыша Кубка России.



Отметим, что выступление тольяттинского «Акрона» в Кубке России стало настоящей сенсацией. Скромный клуб из Первой лиги по очереди прошел московские «Торпедо», «Динамо» и «Локомотив», а теперь и «Спартак».

