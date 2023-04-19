У любителя пьяной езды в Петербурге отобрали «орудие совершения преступления»

Суд в Петербурге конфисковал автомобиль у водителя, неоднократно попадавшегося за рулем пьяным. Помимо этого свое нарушение ему придется отработать.



На заседании установили, что 8 февраля подсудимый, ранее уже привлеченный к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование, снова сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает 19 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. У дома 1Б по Нефтяной дороге его остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления, а после в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторную пьяную езду.