    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, с-в

    775мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd81.6eur89.57

    У любителя пьяной езды в Петербурге отобрали «орудие совершения преступления»

    610
    обсудить

    Суд в Петербурге конфисковал автомобиль у водителя, неоднократно попадавшегося за рулем пьяным. Помимо этого свое нарушение ему придется отработать.

    На заседании установили, что 8 февраля подсудимый, ранее уже привлеченный к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование, снова сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает 19 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. У дома 1Б по Нефтяной дороге его остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления, а после в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторную пьяную езду.

    Государственный обвинитель, помимо основного наказания, просил суд в соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфисковать принадлежащий подсудимому автомобиль Ford как орудие совершения преступления. Суд признал автомобилиста виновным. Его приговорили к 300 часам обязательных работ и 2 годам лишения водительских прав, а машину конфисковали в доход государства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПьяный водительСудКонфискация машины
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close