У любителя пьяной езды в Петербурге отобрали «орудие совершения преступления»

Суд в Петербурге конфисковал автомобиль у водителя, неоднократно попадавшегося за рулем пьяным. Помимо этого свое нарушение ему придется отработать.
На заседании установили, что 8 февраля подсудимый, ранее уже привлеченный к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование, снова сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает 19 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. У дома 1Б по Нефтяной дороге его остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления, а после в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторную пьяную езду.
Государственный обвинитель, помимо основного наказания, просил суд в соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфисковать принадлежащий подсудимому автомобиль Ford как орудие совершения преступления. Суд признал автомобилиста виновным. Его приговорили к 300 часам обязательных работ и 2 годам лишения водительских прав, а машину конфисковали в доход государства.