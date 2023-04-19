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    Пожар в Пушкине унёс жизнь человека. С огнем боролись больше двух часов

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    Спасатели тушили возгорание в Пушкинском районе Петербурга. Об этом 19 апреля говорится в Telegram-канале городского МЧС.

    Пожар устраняли на втором этаже четырёхэтажного жилого дома на Павловском шоссе, 31. Там полностью выгорела квартира площадью 70 «квадратов».

    В результате на месте происшествия нашли одного погибшего. Ещё две женщины пострадали — их направили в медучреждение.

    Известно, что сообщение о возгорании поступило в 14:31, его локализовали в 16:43. Открытое горение ликвидировано. Были эвакуированы 13 человек.

    «К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 5 единиц техники и 23 человека личного состава», — добавили в ведомстве.

    «Фонтанка» показывала кадры с места пожара.

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