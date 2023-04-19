Пожар в Пушкине унёс жизнь человека. С огнем боролись больше двух часов

Спасатели тушили возгорание в Пушкинском районе Петербурга. Об этом 19 апреля говорится в Telegram-канале городского МЧС.



Пожар устраняли на втором этаже четырёхэтажного жилого дома на Павловском шоссе, 31. Там полностью выгорела квартира площадью 70 «квадратов».



В результате на месте происшествия нашли одного погибшего. Ещё две женщины пострадали — их направили в медучреждение.



Известно, что сообщение о возгорании поступило в 14:31, его локализовали в 16:43. Открытое горение ликвидировано. Были эвакуированы 13 человек.



«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 5 единиц техники и 23 человека личного состава», — добавили в ведомстве.

