Вице-спикер Госдумы Даванков попросил глав российских регионов продлить выходные в мае

Обращения к губернаторам российских регионов с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями направил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Он просит продлить выходные на майские праздники и указывает, что людям надо хорошо отдохнуть, поскольку треть россиян отметили у себя симптомы депрессии.
Губернаторов призывают сделать нерабочими 2, 3, 4 и 5 мая, чтобы выходные продлились с 1 по 9 мая включительно, сообщили 19 апреля РИА Новости в партии.
Сам Даванков отметил, что 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии. По его данным, их стало больше в два раза по сравнению с коронавирусным годом, поэтому людям необходимо полноценно отдохнуть.
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект с предложением продлить майские выходные, сделав их цельными — отдыхать с 1 мая сразу по 9 мая. Принять законопроект один из его соавторов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, предлагал максимально оперативно — чтобы уже в этом году выходные были без перерывов.