РБК: В отделах полиции ЦАО Москвы идут проверки из-за платных «пробивов» для заказчиков с Украины

Проверки проходят в отделах полиции Центрального округа Москвы из-за утечки данных по заказу граждан Украины, пишет 19 апреля РБК, ссылаясь на источник в столичном главке.
Источник утверждает, что оперативные мероприятия, которые проводит управление собственной безопасности МВД при участии ФСБ, якобы коснулись практически всех отделов, где идет выемка документов и компьютеров. По предварительной информации, неизвестные могли получить пароли для входа в специальные информационные системы, чтобы скачать нужные данные для заказчиков. Среди них предположительно были граждане Украины.
По данным Baza, утечку данных, в том числе предположительно сотрудников силовых структур, заметили весной. Под подозрением в платных «пробивах» якобы оказались полицейские из ЦАО. Канал утверждает, что информация подтвердилась в ходе оперативного эксперимента через даркнет, когда удалось получить данные о сотрудниках московской прокуратуры.
РБК направил запросы в пресс-центр МВД России и Центр общественных связей ФСБ.