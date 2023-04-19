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    РБК: В отделах полиции ЦАО Москвы идут проверки из-за платных «пробивов» для заказчиков с Украины

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    Проверки проходят в отделах полиции Центрального округа Москвы из-за утечки данных по заказу граждан Украины, пишет 19 апреля РБК, ссылаясь на источник в столичном главке.

    Источник утверждает, что оперативные мероприятия, которые проводит управление собственной безопасности МВД при участии ФСБ, якобы коснулись практически всех отделов, где идет выемка документов и компьютеров. По предварительной информации, неизвестные могли получить пароли для входа в специальные информационные системы, чтобы скачать нужные данные для заказчиков. Среди них предположительно были граждане Украины.

    По данным Baza, утечку данных, в том числе предположительно сотрудников силовых структур, заметили весной. Под подозрением в платных «пробивах» якобы оказались полицейские из ЦАО. Канал утверждает, что информация подтвердилась в ходе оперативного эксперимента через даркнет, когда удалось получить данные о сотрудниках московской прокуратуры.

    РБК направил запросы в пресс-центр МВД России и Центр общественных связей ФСБ.

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