В Нижнем Новгороде задержали «печерского маньяка», отсидевшего 28 лет за педофилию. Его снова подозревают в нападении на ребенка

Педофила-рецидивиста задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в очередном домогательстве к ребенку. В колонии он провел большую часть своей жизни. На девочку напали в подъезде дома, но злоумышленника спугнула мать. Подробности сообщает региональный Следственный комитет 19 апреля.



По данным СК, ребенок столкнулся с педофилом накануне в доме на Московском шоссе. Мать подоспела вовремя, но мужчина смог сбежать.



В ночь на 19 апреля по подозрению в преступлении был задержан 49-летний местный житель. Ранее он был судим за аналогичное.

