    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, с-в

    775мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.6eur89.57

    В Нижнем Новгороде задержали «печерского маньяка», отсидевшего 28 лет за педофилию. Его снова подозревают в нападении на ребенка

    1415
    11 комментариев

    Педофила-рецидивиста задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в очередном домогательстве к ребенку. В колонии он провел большую часть своей жизни. На девочку напали в подъезде дома, но злоумышленника спугнула мать. Подробности сообщает региональный Следственный комитет 19 апреля.

    По данным СК, ребенок столкнулся с педофилом накануне в доме на Московском шоссе. Мать подоспела вовремя, но мужчина смог сбежать.

    В ночь на 19 апреля по подозрению в преступлении был задержан 49-летний местный житель. Ранее он был судим за аналогичное.

    Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

    Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о так называемом «печерском маньяке». Мужчина неоднократно был судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах. Часть преступлений он совершил в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры, отчего и получил такое прозвище.

    Портал «Криминальная хроника НН» пишет, что первый срок — 15 лет лишения свободы — мужчина получил в середине 1990-х годов за изнасилования девочек, разбои и угрозу убийством. На свободу он вышел через 10 лет и снова, как сообщает издание, принялся за старое. С августа по октябрь 2004 года в Нижнем Новгороде и Дзержинске он нападал и насиловал несовершеннолетних девочек в подъездах и лифтах домов. Точное число жертв установить не удалось. Следствию удалось доказать лишь пять эпизодов преступной деятельности педофила. Мужчину признали виновным в изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. 1 марта 2005 года Нижегородский областной суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close