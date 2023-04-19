В Нижнем Новгороде задержали «печерского маньяка», отсидевшего 28 лет за педофилию. Его снова подозревают в нападении на ребенка

Педофила-рецидивиста задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в очередном домогательстве к ребенку. В колонии он провел большую часть своей жизни. На девочку напали в подъезде дома, но злоумышленника спугнула мать. Подробности сообщает региональный Следственный комитет 19 апреля.
По данным СК, ребенок столкнулся с педофилом накануне в доме на Московском шоссе. Мать подоспела вовремя, но мужчина смог сбежать.
В ночь на 19 апреля по подозрению в преступлении был задержан 49-летний местный житель. Ранее он был судим за аналогичное.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о так называемом «печерском маньяке». Мужчина неоднократно был судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах. Часть преступлений он совершил в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры, отчего и получил такое прозвище.
Портал «Криминальная хроника НН» пишет, что первый срок — 15 лет лишения свободы — мужчина получил в середине 1990-х годов за изнасилования девочек, разбои и угрозу убийством. На свободу он вышел через 10 лет и снова, как сообщает издание, принялся за старое. С августа по октябрь 2004 года в Нижнем Новгороде и Дзержинске он нападал и насиловал несовершеннолетних девочек в подъездах и лифтах домов. Точное число жертв установить не удалось. Следствию удалось доказать лишь пять эпизодов преступной деятельности педофила. Мужчину признали виновным в изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. 1 марта 2005 года Нижегородский областной суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.