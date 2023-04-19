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    В Мурино сотрудники Росгвардии и соседи спасали агрессивную Джульетту

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    Рано утром жителей многоэтажки на Екатерининской улице в Мурино разбудили грохот и причитания. Расстроенная женщина выбрасывала мужские вещи и не только, чем крайне расстраивала автовладельцев, припарковавших у нее под окном свои машины.

    Как сообщает 19 апреля пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области, наряд к указанному дому вызвали сегодня около семи утра. Указанную дебоширку сотрудники увидели в окне 4 этажа. К этому моменту она уже успела выбросить посуду, мебель, инструменты и бытовую технику.

    пресс-служба УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    А потом женщина заявила, что готова покончить с жизнью. Росгвардейцы стали её уговаривать пообщаться. Один стоял внизу у машины, второй стучал в дверь. Им помог сосед женщины, который залез в квартире через балкон и открыл дверь сотрудникам правоохранительных органов.

    Фото: пресс-служба УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Женщину осмотрели медики и установили, что госпитализация ей не требуется.

    Когда её доставили в отдел, выяснилось, что в такое расстройство местную жительницу привела ссора с мужем.

    Фото: пресс-служба УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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