В Мурино сотрудники Росгвардии и соседи спасали агрессивную Джульетту

Рано утром жителей многоэтажки на Екатерининской улице в Мурино разбудили грохот и причитания. Расстроенная женщина выбрасывала мужские вещи и не только, чем крайне расстраивала автовладельцев, припарковавших у нее под окном свои машины.



Как сообщает 19 апреля пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области, наряд к указанному дому вызвали сегодня около семи утра. Указанную дебоширку сотрудники увидели в окне 4 этажа. К этому моменту она уже успела выбросить посуду, мебель, инструменты и бытовую технику.