В Мурино сотрудники Росгвардии и соседи спасали агрессивную Джульетту

Рано утром жителей многоэтажки на Екатерининской улице в Мурино разбудили грохот и причитания. Расстроенная женщина выбрасывала мужские вещи и не только, чем крайне расстраивала автовладельцев, припарковавших у нее под окном свои машины.
Как сообщает 19 апреля пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области, наряд к указанному дому вызвали сегодня около семи утра. Указанную дебоширку сотрудники увидели в окне 4 этажа. К этому моменту она уже успела выбросить посуду, мебель, инструменты и бытовую технику.
пресс-служба УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
А потом женщина заявила, что готова покончить с жизнью. Росгвардейцы стали её уговаривать пообщаться. Один стоял внизу у машины, второй стучал в дверь. Им помог сосед женщины, который залез в квартире через балкон и открыл дверь сотрудникам правоохранительных органов.
Женщину осмотрели медики и установили, что госпитализация ей не требуется.
Когда её доставили в отдел, выяснилось, что в такое расстройство местную жительницу привела ссора с мужем.