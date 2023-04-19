    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, с-в

    775мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.6eur89.57

    В Дзержинске горит огромный склад с опасной жидкостью. Задействованы пожарный поезд и вертолет

    2483
    3 комментария

    Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров склада в городе Дзержинск Нижегородской области. Об этом 19 апреля сообщает МЧС России.

    Фото: МЧС по Нижегородской области
    ПоделитьсяПоделиться

    «Для тушения пожара в Дзержинске в готовность приведены пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри находятся ёмкости с легковоспламеняющейся жидкостью», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что отправил на место своего заместителя Петра Банникова и главу города Ивана Носкова.

    Фото: МЧС по Нижегородской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close