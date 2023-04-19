В Дзержинске горит огромный склад с опасной жидкостью. Задействованы пожарный поезд и вертолет

Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров склада в городе Дзержинск Нижегородской области. Об этом 19 апреля сообщает МЧС России.
«Для тушения пожара в Дзержинске в готовность приведены пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри находятся ёмкости с легковоспламеняющейся жидкостью», — говорится в сообщении экстренного ведомства.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что отправил на место своего заместителя Петра Банникова и главу города Ивана Носкова.