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    В Петербурге задумались о создании городского бюро бесплатной юридической помощи

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    Предложение создать в Петербурге городское бюро бесплатной юридической помощи обсуждается со Смольным. Об этом рассказал глава регионального ГУ Минюста Сергей Феоктистов, который 19 апреля представил в Заксобрании города доклад о работе управления за прошлый год. Депутаты задумались о соотношении цены и эффективности.

    «В настоящее время с правительством города прорабатывается возможность создания в Санкт-Петербурге государственного юридического бюро наряду с сохранением адвокатской палаты в числе участников системы бесплатной юридической помощи», — сообщил Феоктистов. Такие бюро работают уже в 39 субъектах России.

    Он добавил, что при создании такого бюро не будут требоваться новые помещения, так как можно использовать уже имеющиеся в МФЦ.

    Коммунист Александр Рассудов спросил про то, какие зарплаты будут у сотрудников, и обратил внимание на уровень будущей квалификации юристов, которые будут работать в бюро.

    «Мне кажется, Александр Николаевич Рассудов правильно задал вопрос. Просто нужно понимать, во сколько это будет обходиться бюджету и насколько это будет эффективно работать. Также у кого будут функции контроля в целом», — прокомментировал во время брифинга спикер ЗакСа Александр Бельский. Он подчеркнул, что вопрос требует тщательной проработки. «Не всегда то, что государство берет на себя, работает эффективно», — заметил спикер.

    «Сергей Валерьевич [Феоктистов] очень правильно отметил проблему, которая существует сегодня: вопрос о качестве юридической помощи, о решении тех проблем, с которыми люди обращаются», — прокомментировал на брифинге глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов.

    Глава фракции «Единой России» Павел Крупник высказал предположение, что в городе сотни тысяч человек, которые нуждаются в качественной юридической помощи. «Прежде всего, старшее поколение, несовершеннолетние, которые остались без попечения родителей», — подчеркнул депутат.

    Член фракции «Справедливой России» Михаил Амосов высказал мнение, что бюро должно быть городской структурой, но, возможно, иметь отделения, например в таких удаленных частях Петербурга, как Колпино.

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