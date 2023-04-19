Петербуржцы охотно сообщают в банки о звонках мошенников — по активности их опередили только москвичи

Не только мошенники звонят людям, чтобы воспользоваться их средствами, — клиенты банков также проявляют бдительность и передают банкам данные о мошенниках. Петербуржцы по активности оказались на втором месте. Специалисты ВТБ подсчитали, что с начала 2023 года в банк поступило около полутора миллионов сообщений о звонках мошенников. Чаще других делились данными о подозрительной активности жители Центрального федерального округа — в два раза больше, чем жители других регионов страны. На втором месте — Приволжский федеральный округ, откуда поступило 17% жалоб, на третьем — СЗФО (15% обращений), на четвертом — Сибирский федеральный округ (12,5% обращений). Меньше всего информации поступило из Северо-Кавказского федерального округа — всего 1,4%.

Если брать данные по городам, то больше всех обращений оставили москвичи — 17%, на жителей Петербурга пришлось 8%, Новосибирска — 3% обращений соответственно. «ВТБ внимательно изучает каждое обращение и передает эти сведения в правоохранительные органы для расследования и последующей блокировки контактов, связанных с преступной деятельностью», — подчеркнул старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, отметив, что самым популярным каналом для передачи информации стал чат-бот ВТБ Онлайн.