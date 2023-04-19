Петербуржцы охотно сообщают в банки о звонках мошенников — по активности их опередили только москвичи

Не только мошенники звонят людям, чтобы воспользоваться их средствами, — клиенты банков также проявляют бдительность и передают банкам данные о мошенниках. Петербуржцы по активности оказались на втором месте.
Специалисты ВТБ подсчитали, что с начала 2023 года в банк поступило около полутора миллионов сообщений о звонках мошенников. Чаще других делились данными о подозрительной активности жители Центрального федерального округа — в два раза больше, чем жители других регионов страны. На втором месте — Приволжский федеральный округ, откуда поступило 17% жалоб, на третьем — СЗФО (15% обращений), на четвертом — Сибирский федеральный округ (12,5% обращений). Меньше всего информации поступило из Северо-Кавказского федерального округа — всего 1,4%.
Если брать данные по городам, то больше всех обращений оставили москвичи — 17%, на жителей Петербурга пришлось 8%, Новосибирска — 3% обращений соответственно.
«ВТБ внимательно изучает каждое обращение и передает эти сведения в правоохранительные органы для расследования и последующей блокировки контактов, связанных с преступной деятельностью», — подчеркнул старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, отметив, что самым популярным каналом для передачи информации стал чат-бот ВТБ Онлайн.
Что касается активности самих мошенников, то наиболее распространенными схемами остаются социальная инженерия, на которую приходится более 90% всех атак, и фишинг. Чаще всего с действиями мошенников сталкиваются клиенты в возрасте от 35 до 44 лет (их доля превышает 27%), на клиентов от 45 до 54 лет приходится около 24% атак, от 55 до 64 лет — 17%, от 25 до 34 лет — 14%, на людей старшего поколения (от 65 лет) — 13%, на молодежь (до 25 лет) — всего 4%.
При этом, по данным банка, за два года фокус внимания злоумышленников сместился с мужчин на женщин: в 2021 году на них приходилось 45% всех звонков, в 2022-м — 49%, а в этом году — уже 52%.