«Ъ»: В Зеленогорске построят новый санаторий за 6 млрд рублей

В Зеленогорске планируют построить санаторий. Площадь земельного участка в 3,6 га позволяет возвести комплекс на 22,9 тысячи «квадратов». Об этом 19 апреля сообщает «Коммерсант».



Проект обойдется в 1 млрд рублей, на строительство потребуется еще 6 млрд. Часть площадей могут отдать под рекреационные апартаменты, основной же функцией будет оздоровительная.



Подготовкой документации займется «Имхотеп-девеломент», который специализируется на fee-девелопменте — подготовке концепций, выборе выгодных схем финансирования, проведении экономического анализа и управлении строительством. Непосредственно сам участок на Средней улице находится в аренде у Eight Development, который занимается проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Для проекта планируется получить статус стратегического. Подготовительные процедуры могут занять до двух лет. После получения разрешения на строительство проект продадут профильной компании-застройщику.

