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    «Ъ»: В Зеленогорске построят новый санаторий за 6 млрд рублей

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    В Зеленогорске планируют построить санаторий. Площадь земельного участка в 3,6 га позволяет возвести комплекс на 22,9 тысячи «квадратов». Об этом 19 апреля сообщает «Коммерсант».

    Проект обойдется в 1 млрд рублей, на строительство потребуется еще 6 млрд. Часть площадей могут отдать под рекреационные апартаменты, основной же функцией будет оздоровительная.

    Подготовкой документации займется «Имхотеп-девеломент», который специализируется на fee-девелопменте — подготовке концепций, выборе выгодных схем финансирования, проведении экономического анализа и управлении строительством. Непосредственно сам участок на Средней улице находится в аренде у Eight Development, который занимается проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Для проекта планируется получить статус стратегического. Подготовительные процедуры могут занять до двух лет. После получения разрешения на строительство проект продадут профильной компании-застройщику.

    Инвестиционное соглашение с городом, по данным издания, пока еще не заключено, сейчас ведутся переговоры с госкорпорациями, компаниями здравоохранения и операторами санаторно-курортных комплексов.

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