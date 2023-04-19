В Петербурге мужчина остался без денег из-за «перцовки». Его обидчика нашли в дороге

На одной из улиц в Калининском районе Петербурга грабитель брызнул в лицо мужчины «перцовкой» и убежал с его деньгами. Об этом 19 апреля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Полицейские узнали о преступлении ещё вечером 17 апреля, когда к ним обратился сам 36-летний пострадавший. По словам местного жителя, без 45 тысяч рублей его оставили во дворе дома 80 на проспекте Луначарского.
Уже на следующий день на 122-м км автодороги «Кола» был задержан 19-летний пассажир «Ниссан Навара». Подозреваемого передали сотрудникам угрозыска, у него нашли и изъяли газовый баллончик.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — уточнили в главке.