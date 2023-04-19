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    Неожиданные гости пришли в игорные клубы Петербурга. Проиграли хозяева

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    Полицейские в Петербурге нашли девять нелегальных игорных клубов, которые приносили владельцам не менее десяти миллионов рублей в месяц. Об этом 19 апреля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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    Известно, что злоумышленники арендовали несколько помещений в разных районах города. По версии следствия, заведения действовали в период с января 2020 года по март 2023-го.

    Во время обысков, которые проводили по адресам проживания фигурантов, в самих клубах и одном нежилом помещении, было изъято 82 игровых автомата и 214 компьютеров.

    МВД МЕДИА

    «Следователем ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»)», — говорится в сообщении.

    Силовики задержали 13 подозреваемых. В троих из них видят организаторов — им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Десять оставшихся сообщников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Фото: ГСУ СК РФ

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