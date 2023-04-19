Неожиданные гости пришли в игорные клубы Петербурга. Проиграли хозяева

Полицейские в Петербурге нашли девять нелегальных игорных клубов, которые приносили владельцам не менее десяти миллионов рублей в месяц. Об этом 19 апреля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Известно, что злоумышленники арендовали несколько помещений в разных районах города. По версии следствия, заведения действовали в период с января 2020 года по март 2023-го.
Во время обысков, которые проводили по адресам проживания фигурантов, в самих клубах и одном нежилом помещении, было изъято 82 игровых автомата и 214 компьютеров.
«Следователем ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»)», — говорится в сообщении.
Силовики задержали 13 подозреваемых. В троих из них видят организаторов — им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Десять оставшихся сообщников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.