Житель Мурино до полусмерти избил соседа за музыкальную навязчивость

Жильцы 27-этажного многоэтажного дома на Новой улице в Мурино повздорили из-за громкой музыки. Сосед, которому утром нужно было на работу, отстаивал закон о тишине кулаками. Теперь он под следствием. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 апреля.



Инцидент произошел в ночь на понедельник. 35-летний муринец решил послушать музыку в час ночи. Или это было настолько громко, или шумоизоляция новостройки не выдерживает никакой критики — неважно, на звук пришел сосед. После его ухода меломану потребовалась госпитализация: врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, а также пару переломов — темени и скулы. Состояние пациента оценили как тяжелое. Как только он пришел в себя, написал заявление на обидчика.

