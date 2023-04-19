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    Житель Мурино до полусмерти избил соседа за музыкальную навязчивость

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    Жильцы 27-этажного многоэтажного дома на Новой улице в Мурино повздорили из-за громкой музыки. Сосед, которому утром нужно было на работу, отстаивал закон о тишине кулаками. Теперь он под следствием. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 апреля.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник. 35-летний муринец решил послушать музыку в час ночи. Или это было настолько громко, или шумоизоляция новостройки не выдерживает никакой критики — неважно, на звук пришел сосед. После его ухода меломану потребовалась госпитализация: врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, а также пару переломов — темени и скулы. Состояние пациента оценили как тяжелое. Как только он пришел в себя, написал заявление на обидчика.

    Во вторник оперативник угрозыска задержал 42-летнего руководителя строительных проектов в компании, занимающейся системами освещения. В отношении него возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В качестве меры мужчине избрали подписку о невыезде.

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