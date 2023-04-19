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    При обрушении парковки на Манхэттене погиб человек, пострадавших пятеро, раздавлены машины

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    Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обрушения многоуровневой парковки на Манхэттене в центре Нью-Йорка 18 апреля. Это здание находится метрах в 200 от Всемирного торгового центра.

    Автор: ABC News / YouTube

    Как сообщает CBS, во время обрушения четырехэтажного здания на Энн-стрит, 57, по словам пожарных, внутри находились шесть рабочих. Один из них погиб. Четверо были доставлены в больницу в стабильном состоянии, еще один человек отказался от медицинской помощи. Несколько автомобилей раздавлены. Спасатели проверяют, не было ли людей в машинах, но считают, что в здании никого больше нет.

    Автор:
    ABC7 News Bay Area     / YouTube

    По данным официальных лиц, пожарные вошли внутрь здания, но покинули его из соображений безопасности. Вместо этого внутрь запустили робота-собаку и дрон. «В настоящее время это здание совершенно нестабильно», — заявил мэр Эрик Адамс на пресс-конференции.

    Причина обрушения пока не ясна. Нет никаких оснований полагать, что это что-то иное, кроме «структурного обрушения», сказали в полиции. Ранее сообщалось, что горожане якобы слышали взрыв.

    Департамент полиции и мэрия Нью-Йорка посоветовали горожанам не приближаться к району ЧП. Университет Пейс, расположенный неподалеку, отменил занятия в своем кампусе, людей из зданий по адресу: Бикман, 33, и Уильям, 161, эвакуировали.

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