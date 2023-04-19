Муку из Петербурга ждут в Африке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке

Ленинградский Комбинат Хлебопродуктов им. С.М. Кирова почти за сто лет истории не раз менялся. В 2022 году предприятие вошло в состав одного из крупнейших Агропромышленных холдингов России — «Сабурово».

Всего за несколько месяцев под руководством новых собственников комбинат смог поднять объёмы производства, значительно нарастить экспортные отгрузки, а также приступить к реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производственных мощностей.



В последние годы ЛКХП Кирова и Агрополис «Сабурово» были ключевыми поставщиками на рынке Северо-Западного федерального округа. Объединив мощности и переняв успешный опыт друг друга, они направили совместные усилия на единую цель — обеспечение устойчивого развития холдинга и наиболее полное удовлетворение потребностей каждого клиента.

Более 80 лет ЛКХП Кирова обеспечивает хлебозаводы и пекарни Петербурга и Ленинградской области качественной пшеничной и ржаной мукой, поставляет комбикорма для животноводческих комплексов, птицефабрик и племенных хозяйств СЗФО. Качеству продукции на предприятии всегда уделялось особое внимание. Специалисты производственной технологической испытательной лаборатории мукомольного и комбикормового заводов контролируют качественные показатели на каждом этапе: от приёма сырья, его хранения и процесса выработки до анализов отгружаемой продукции. Лаборатории сертифицированы по международным стандартам, а их ультрасовременные приборы позволяют проводить максимально детальные и точные исследования в соответствии с государственными стандартами.



Такой подход позволяет значительно снизить вероятность отгрузки некачественной продукции. Но даже в случае, если это по какой-либо причине происходит, по каждому факту проводится комплексная проверка под личным контролем генерального директора предприятия и головной компании «Сабурово» — чтобы исключить повторное возникновение такой ситуации.



Руководство Агрополиса обращает самое пристальное внимание на бизнес-процессы ЛКХП Кирова, поэтому на комбинате постоянно внедряются улучшения и нововведения. Так, принимая во внимание сложную ситуацию на рынке железнодорожных услуг по перевозке сельхозкультур, связанную со значительным ростом тарифов, а также дефицитом вагонов и подвижных составов в 2022 году, холдинг принял решение о закупке 200 вагонов для нужд ЛКХП Кирова. Этот проект уже сегодня даёт значительный экономический эффект и позволяет сдерживать рост цен на продукцию.



Число клиентов компании продолжает постоянно расти, а география поставок стабильно расширяется — как внутри страны, так и в экспортном направлении. В феврале 2023 года в составе Агрополиса ЛКХП Кирова принял участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания Gulfood (Дубай, ОАЭ). Результат не заставил себя ждать: уже сегодня продукция предприятия регулярно отправляется за рубеж. График поставок расписан на месяцы вперёд. Муку и отруби из Санкт-Петербурга отгружают в страны Западной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Вьетнам, Южная Корея, Филиппины Бенин, Сомали, Израиль, ОАЭ — вот лишь часть экспортной географии комбината.



С учетом запуска новой дополнительной секции на предприятии «Сабурово» экспортный потенциал Агрополиса составит 20 000 тонн муки и 25 000 тонн отрубей в месяц. Это позволит холдингу стать ключевым экспортером мукомольной продукции из России.

ЛКХП Кирова не останавливается на достигнутом и планирует продолжить наращивание производства, совершенствование технологических процессов и расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Главное, что предприятие планирует оставить неизменным, — высокое качество продукции, а также гибкий подход к потребностям клиентов.

