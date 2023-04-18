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    В Петербурге ведущего специалиста Госстройнадзора задержали по делу о взятке. В инспекции прошли обыски

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    Следы коррупции ищет следствие в Государственной технической инспекции Петербурга. Теневой заработок вменяют ведущему специалисту, который, как уверены, действовал не один.

    Как сообщает петербургский Следственный комитет 18 апреля, уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, в марте 2021 года на 43 500 рублей увеличился банковский счёт инженера-инспектора одного из отделов инспекции.

    Согласно материалам, представитель коммерческой организации таким образом поспособствовал техосмотру тридцати самоходных машин в обход закона. Соучастников инженера устанавливают.

    «В настоящее время следственно-оперативной группой проведено около 20 обысков в Инспекции и по местам жительства лиц, возможно причастных к совершению указанного преступления, с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия», — говорится в сообщении СК.

    43-летнего инженера-инспектора задержали и изобличили совместно с полицией. Ему готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

    © Фонтанка.Ру

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