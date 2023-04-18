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    «Зенит» проиграл второй матч УНИКСу, серия переезжает в Петербург

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    Поражением для баскетбольного клуба «Зенит» завершился второй матч полуфинала Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа. Встреча проходила 18 апреля на стадионе «Баскет-холл» в Казани.

    Петербуржцы уступили со счётом 59:68 (10:15, 22:25, 8:11, 13:23). Самыми результативными игроками у «Зенита» стали Калеб Хомсли (17 очков), Томас Эртель (10) и Адриен Морман (8). У УНИКСа отличились Винс Хантер (15), Джален Рейнольдс (14) и Маркос Найт (12).

    Счёт в серии стал 2-0 в пользу казанского клуба. Серия идет до четырех побед одной из команд.

    Третий матч противостояния пройдет в Петербурге 21 апреля. Начало матча — в 20:00.

    Напомним, что «Зенит» - действующий чемпион Единой лиги ВТБ.

    © Фонтанка.Ру

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