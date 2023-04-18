«Большая нагрузка на футболистов». Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, решение связано с большой нагрузкой на футболистов.

«Там был ряд вопросов между нами и CAFA. Большая нагрузка на футболистов. Мы планировали провести не менее четырех матчей, жарко. Маленький перерыв между 11 и 15 числом для представителей нескольких команд», — заявил Максим Митрофанов.