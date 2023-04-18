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    «Большая нагрузка на футболистов». Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

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    Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, решение связано с большой нагрузкой на футболистов.

    «Там был ряд вопросов между нами и CAFA. Большая нагрузка на футболистов. Мы планировали провести не менее четырех матчей, жарко. Маленький перерыв между 11 и 15 числом для представителей нескольких команд», — заявил Максим Митрофанов.

    Соперниками сборной России должны были стать Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Подробнее о турнире читайте в материале «Фонтанки».

    Ранее Митрофанов заявил, что в УЕФА надеются сохранить Россию в составе союза и в настоящее время ведутся переговоры.

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