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    У жителей Херсонской области изымут лодки для передачи военным

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    Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо отдал распоряжение изымать у жителей лодки, чтобы потом передать военным. Об этом 18 апреля пишет ТАСС.

    «На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным», — сообщил он во время заседания правительства региона.

    Как заявил Сальдо, это решение принято в рамках законодательства России о военном положении. По словам главы области, владельцы изъятых лодок смогут получить за них компенсацию, а потом и вернуть имущество, но произойдет это через «определенное время».

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