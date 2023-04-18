У жителей Херсонской области изымут лодки для передачи военным

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо отдал распоряжение изымать у жителей лодки, чтобы потом передать военным. Об этом 18 апреля пишет ТАСС.
«На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным», — сообщил он во время заседания правительства региона.
Как заявил Сальдо, это решение принято в рамках законодательства России о военном положении. По словам главы области, владельцы изъятых лодок смогут получить за них компенсацию, а потом и вернуть имущество, но произойдет это через «определенное время».