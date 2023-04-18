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    Женщина пострадала в «кухонном» пожаре в центре Петербурга

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    Квартирный пожар в семиэтажке тушили в центре Петербурга вечером 18 апреля. Несмотря на сравнительно небольшую площадь, без пострадавших не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в восемь часов вечера два расчёта выехали на Одесскую, 2, откуда поступил сигнал о возгорании. Очаг нашли на кухне двухкомнатной квартиры.

    Тушение не заняло больше 15 минут. Обгорел один квадратный метр обстановки, но хозяйке потребовалась помощь врачей.

    «Пострадавшая женщина направлена в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.

    © Фонтанка.Ру

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