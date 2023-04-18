Женщина пострадала в «кухонном» пожаре в центре Петербурга

Квартирный пожар в семиэтажке тушили в центре Петербурга вечером 18 апреля. Несмотря на сравнительно небольшую площадь, без пострадавших не обошлось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в восемь часов вечера два расчёта выехали на Одесскую, 2, откуда поступил сигнал о возгорании. Очаг нашли на кухне двухкомнатной квартиры.

Тушение не заняло больше 15 минут. Обгорел один квадратный метр обстановки, но хозяйке потребовалась помощь врачей.

«Пострадавшая женщина направлена в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.