Обвиняемый в заказном убийстве ученый пытался сбежать из-под ареста. Его нашли в лесу недалеко от Домодедово

Ученый и один из разработчиков космического корабля «Буран» Александр Кибальченко вернулся в СИЗО после «передышки» под домашним арестом. Его нашли в лесу без документов, но с деньгами.
О попытке побега Кибальченко 18 апреля пишет «Коммерсантъ». Ученого обвиняют в убийстве по найму своего экс-зятя — физика и программиста Тимура Зайниева. Весной 2021 года его у дома затолкали в машину трое киллеров, увезли в гараж в Подмосковье и задушили. По версии следствия, Кибальченко заказал зятя из-за проблем на фоне развода его дочери. С момента возбуждения дела ученый был помещен в СИЗО, но около двух месяцев назад суд согласился с доводами защиты о состоянии здоровья мужчины и выпустил его под домашний арест.
Обвинение и потерпевшие усомнились в подлинности медицинских документов, которые показала суду защита Кибальченко. 18 апреля должен был быть оглашен итог экспертизы этих документов, но вопрос решился иначе. В выходные Кибальченко уведомил ФСИН, что ему надо на УЗИ. Однако электронный браслет показал, что едет ученый в сторону выездов из города, затем сигнал вовсе пропал. Кибальченко нашли в лесу у Домодедово, при себе у него было только около 150 тысяч рублей наличными.
Сам он высказал версию, что был у врача, сел в такси и потерял сознание, а затем стал жертвой грабежа. Ученого вернули в СИЗО.
У Кибальченко есть британское гражданство и недвижимость.