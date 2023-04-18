Обвиняемый в заказном убийстве ученый пытался сбежать из-под ареста. Его нашли в лесу недалеко от Домодедово

Ученый и один из разработчиков космического корабля «Буран» Александр Кибальченко вернулся в СИЗО после «передышки» под домашним арестом. Его нашли в лесу без документов, но с деньгами.

О попытке побега Кибальченко 18 апреля пишет «Коммерсантъ». Ученого обвиняют в убийстве по найму своего экс-зятя — физика и программиста Тимура Зайниева. Весной 2021 года его у дома затолкали в машину трое киллеров, увезли в гараж в Подмосковье и задушили. По версии следствия, Кибальченко заказал зятя из-за проблем на фоне развода его дочери. С момента возбуждения дела ученый был помещен в СИЗО, но около двух месяцев назад суд согласился с доводами защиты о состоянии здоровья мужчины и выпустил его под домашний арест.