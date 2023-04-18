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    Граната взорвалась во дворе жилого дома в Белгороде. Есть погибший

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    Один человек погиб и еще двое получили ранения при взрыве гранаты в Белгороде 18 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Взрыв произошел во дворе частного жилого дома. По предварительным данным, жители вели асоциальный образ жизни, уточняет глава Белгородской области в своем телеграм-канале.

    На место выехал мэр города Валентин Демидов. В причинах ЧП разбираются правоохранительные органы.

    Накануне в области обстреляли несколько сел, Муром — дважды. При первом снаряд разрушил жилой дом, повреждены еще три домовладения. После повторного обстрела частично разрушен склад зернохранилища, повреждена линия электропередачи.

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