Во время демонстраций во французском Ренне грабители опустошили ломбард. Они унесли золота на 25 тысяч евро

Золото в слитках и монетах унесли грабители во время беспорядков, которые были спровоцированы пенсионной реформой во Франции. Хозяйка магазина видела преступников.

О грабеже 18 апреля пишет Ouest France. Трое неизвестных разбили окна магазина во время уличных беспорядков в минувшую субботу. Хозяйка услышала шум и поднялась на звук. Один из мужчин крепко схватил женщину за руки, другой забрал слитки и книги с монетами. Затем они скрылись.

Магазин оценивает ушерб в 25 тысяч евро, преступники пока не найдены.