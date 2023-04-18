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    Во время демонстраций во французском Ренне грабители опустошили ломбард. Они унесли золота на 25 тысяч евро

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    Золото в слитках и монетах унесли грабители во время беспорядков, которые были спровоцированы пенсионной реформой во Франции. Хозяйка магазина видела преступников.

    О грабеже 18 апреля пишет Ouest France. Трое неизвестных разбили окна магазина во время уличных беспорядков в минувшую субботу. Хозяйка услышала шум и поднялась на звук. Один из мужчин крепко схватил женщину за руки, другой забрал слитки и книги с монетами. Затем они скрылись.

    Магазин оценивает ушерб в 25 тысяч евро, преступники пока не найдены.

    Беспорядки начались в конце прошлой недели, когда законодатели подписали закон о постепенном повышении пенсионного возраста. Митинги сопровождались поджогами и разграблением магазинов. Полиция избивала митингующих и применяла слезоточивый газ.

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