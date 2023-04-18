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    Noise MC* проиграл суд организатору концертов, которого в интервью Дудю* обвинил в присвоении денег

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    Арбитражный суд в Москве встал на сторону гендиректора ООО «Новый музыкальный порядок» Артема Миронова. Высказывание о нем признанного иноагентом Noise MC* сочтено враньем.

    О решении суда 18 апреля пишет MSK1. Миронов просил суд признать не соответствующими действительности слова музыканта Noise MC*, сказанные в интервью Юрию Дудю*. В выпуске артист утверждал, что деньги за отмененные концерты возвращал зрителям практически из своего кармана, а Миронов заработанное себе просто присвоил.

    Версию ответчика в суде поддержал представитель компании-агрегатора, через которую продавались билеты. Однако суд согласился с тем, что Noise MC* опорочил репутацию Миронова. После того, как решение суда вступит в законную силу, Дудь* должен удалить из выпуска часть сказанного музыкантом.

    В части иска суд все же отказал — Миронов просил с Noise MC* по рублю с каждого просмотра интервью — сейчас у ролика больше 10 млн просмотров.

    * Минюст внес Юрия Дудя и Ивана Алексеева*, известного как Noise MC, в список иноагентов.

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