Noise MC* проиграл суд организатору концертов, которого в интервью Дудю* обвинил в присвоении денег

Арбитражный суд в Москве встал на сторону гендиректора ООО «Новый музыкальный порядок» Артема Миронова. Высказывание о нем признанного иноагентом Noise MC* сочтено враньем.

О решении суда 18 апреля пишет MSK1. Миронов просил суд признать не соответствующими действительности слова музыканта Noise MC*, сказанные в интервью Юрию Дудю*. В выпуске артист утверждал, что деньги за отмененные концерты возвращал зрителям практически из своего кармана, а Миронов заработанное себе просто присвоил.

Версию ответчика в суде поддержал представитель компании-агрегатора, через которую продавались билеты. Однако суд согласился с тем, что Noise MC* опорочил репутацию Миронова. После того, как решение суда вступит в законную силу, Дудь* должен удалить из выпуска часть сказанного музыкантом.