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    Хинштейн написал закон, по которому мобилизованных спецназовцев не будут использовать как рядовых

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    Депутат Александр Хинштейн 18 апреля внесет в Госдуму законопроект, который упорядочивает процесс мобилизации ветеранов СОБР и ОМОН.

    Подробности Хинштейн приводит в своем телеграм-канале. Закон, по его мнению, нужен из-за того, что бывшие росгвардейцы при постановке на воинский учет теряют свои специальные звания и, в глазах военкомата, полученный во время службы опыт. Хинштейн предлагает прописать, что ветераны спецназа при мобилизации должны попадать в родное ведомство.

    Также он предлагает дать им возможность подписывать краткосрочные контракты и исключить существующий возрастной порог при поступлении на службу в спецназ. Еще один пункт законопроекта — намерение упростить внутриведомственный перевод в Росгвардии с военной службы на полицейскую и наоборот.

    Дополнительно Хинштейн предлагает разрешить продолжать службу тем, кто получил увечья и травмы, — по их желанию.

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