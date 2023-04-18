Хинштейн написал закон, по которому мобилизованных спецназовцев не будут использовать как рядовых

Депутат Александр Хинштейн 18 апреля внесет в Госдуму законопроект, который упорядочивает процесс мобилизации ветеранов СОБР и ОМОН.

Подробности Хинштейн приводит в своем телеграм-канале. Закон, по его мнению, нужен из-за того, что бывшие росгвардейцы при постановке на воинский учет теряют свои специальные звания и, в глазах военкомата, полученный во время службы опыт. Хинштейн предлагает прописать, что ветераны спецназа при мобилизации должны попадать в родное ведомство.

Также он предлагает дать им возможность подписывать краткосрочные контракты и исключить существующий возрастной порог при поступлении на службу в спецназ. Еще один пункт законопроекта — намерение упростить внутриведомственный перевод в Росгвардии с военной службы на полицейскую и наоборот.